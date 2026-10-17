'दूसरा' को सेंट्रल बोर्ड ने दिया 'A' सर्टिफिकेट (तस्वीर: एक्स)

अभिनय देव की फिल्म 'दूसरा' सेंसर बोर्ड से पास, सीन बचाने के लिए चुना 'A' सर्टिफिकेट

लेखन सयाली 07:15 pm Oct 17, 202607:15 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'देली बेली' वाले निर्देशक अभिनय देव की फिल्म 'दूसरा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जो काफी सुर्खियों में है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के विषयों वाली फिल्मों को आमतौर पर 'U' या 'UA' सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि, 'दूसरा' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 'A' सर्टिफिकेट दिया है। दिलचस्प बात ये है कि निर्देशक अभिनय ने फिल्म के कुछ सीन हटवाने के बजाय 'एडल्ट' सर्टिफिकेशन लेना बेहतर समझा।