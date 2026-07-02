NEET-UG की पुनर्परीक्षा का रिजल्ट 20 जुलाई को आने की संभावना, शैक्षणिक सत्र में देरी नहीं

काउंसिलिंग

परिणाम जारी होने के बाद काउंसिंलिग की तारीख आएगी

NEET-UG का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा (AIQ), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और अन्य विश्वविद्यालय-कॉलेजों के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी करेगी। राज्य प्रशासन शेष 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम अलग से घोषित करेगा। सीटें NEET रैंक, श्रेणी, आरक्षण नियमों, प्राथमिकताओं और सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित होंगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले काउंसलिंग प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाती है।