NCERT ने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में 'आपातकाल' को शामिल किया, 'लोकतंत्र के लिए चुनौती' बताया

पाठ्यपुस्तक

खंड ने क्या लिखा है?

केंद्र सरकार ने NCERT में यह खंड जोड़ने का फैसला तब किया, जब देश में 1975 में लागू आपातकाल ने 50 वर्ष पूरे किए हैं। खंड में लिखा है, "भारत में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक 1975-77 में आपातकाल लागू होने के दौरान दर्ज हुई थी। 1970 के दशक की शुरुआत में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति जनता का असंतोष बढ़ रहा था। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और कुशासन के कारण विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे।"