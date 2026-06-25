EPFO पोर्टल 26 से 28 जून तक रहेगा बंद

EPFO पोर्टल 26 से 28 जून तक रहेगा बंद, जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:48 pm Jun 25, 202603:48 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ऑनलाइन क्लेम पोर्टल को तीन दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है। संगठन के अनुसार, 26 जून से 28 जून तक क्लेम जमा करने और प्रोसेस करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। इस दौरान प्रोविडेंट फंड निकासी, ट्रांसफर और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। EPFO का कहना है कि सभी सेवाएं 29 जून, 2026 से फिर सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएंगी।