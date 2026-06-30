ग्रीस में भी शुरू हुई UPI सेवा

ग्रीस में भी लॉन्च हुई UPI सेवा, इन देशों में पहले से है उपलब्ध

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:15 pm Jun 30, 202603:15 pm

क्या है खबर?

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब ग्रीस में भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही, ग्रीस, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने वाला 10वां देश बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एथेंस में यूरोबैंक मुख्यालय में UPI सेवा का लाइव प्रदर्शन देखा। यह सुविधा यूरोबैंक और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की साझेदारी के तहत शुरू की गई है, जिससे भारतीय यात्रियों को वहां भुगतान करना अब आसान होगा।