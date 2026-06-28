1 जुलाई से लागू होने वाले वित्तीय बदलाव आम लोगों पर असर डालेंगे

1 जुलाई से लागू होंगे ये वित्तीय बदलाव, जानिए लोगों पर क्या होगा असर

क्या है खबर?

1 जुलाई से कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होंगे। इनका असर करदाताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों और आधार कार्ड धारकों पर पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने और आधार ईमेल अपडेट की सुविधा से लेकर क्रेडिट कार्ड के बदले हुए फायदे, पासपोर्ट फीस और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए बैंकिंग नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर होगा।