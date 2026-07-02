रतन टाटा की निवेश कंपनी से मेहली मिस्त्री का इस्तीफा

रतन टाटा की निवेश कंपनी से मेहली मिस्त्री का इस्तीफा, तीन साल बाद छोड़ा पद

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:22 pm Jul 02, 202612:22 pm

क्या है खबर?

दिवंगत रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने RNT एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 30 जून को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि दूसरे कामों में व्यस्त रहने के कारण वह 1 जुलाई, 2026 से निदेशक पद छोड़ रहे हैं। करीब तीन साल पहले उन्हें कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया था। RNT एसोसिएट्स रतन टाटा का निजी निवेश संभालने वाला प्रमुख निवेश मंच माना जाता है।