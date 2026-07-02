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EPFO ने फिर बढ़ाई तारीख, अब कब चालू होंगी ऑनलाइन सुविधाएं?
EPFO की ऑनलाइन सुविधाएं फिर नहीं हुईं शुरू

EPFO ने फिर बढ़ाई तारीख, अब कब चालू होंगी ऑनलाइन सुविधाएं?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 02, 2026
04:10 pm
क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सेवाओं का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। EPFO ने डिजिटल सेवाओं की बहाली की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब मेंबर और नियोक्ताओं के लिए सभी ऑनलाइन सुविधाएं 3 जुलाई, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। संगठन ने बताया कि सिस्टम अपग्रेड का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सेवाएं फिलहाल बंद रखी गई हैं।

तारीख

तीसरी बार बढ़ी बहाली की तारीख

EPFO ने 26 जून से अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने और क्लेम प्रक्रिया को तेज करने के लिए तकनीकी अपग्रेड शुरू किया था। पहले सेवाएं 29 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन काम पूरा नहीं होने पर तारीख पहले 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई और अब 3 जुलाई कर दी गई। इस तरह ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की समय सीमा लगातार तीसरी बार बढ़ाई गई है, जिससे लाखों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।

असर

मेंबर और नियोक्ताओं पर पड़ा असर

सिस्टम अपग्रेड के कारण फिलहाल EPFO के मेंबर और एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉग इन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से PF निकासी का क्लेम, पासबुक डाउनलोड, क्लेम की स्थिति देखना, ऑनलाइन ट्रांसफर और दूसरी कई सारी जरूरी सुविधाएं कुछ दिनों से बंद हैं। वहीं, नियोक्ता भी रिटर्न जमा करने और अन्य जरूरी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे रोजाना के कई जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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नई तारीख

नई तारीख पर टिकी सबकी नजर

EPFO का कहना है कि तकनीकी काम पूरा होते ही सभी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल 3 जुलाई, 2026 की रात 12 बजे से सेवाएं बहाल होने की उम्मीद जताई गई है। संगठन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन काम से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर ताजा अपडेट जरूर देख लें, ताकि सही जानकारी मिलने के बाद ही सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

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