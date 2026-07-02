EPFO की ऑनलाइन सुविधाएं फिर नहीं हुईं शुरू

EPFO ने फिर बढ़ाई तारीख, अब कब चालू होंगी ऑनलाइन सुविधाएं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:10 pm Jul 02, 202604:10 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सेवाओं का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। EPFO ने डिजिटल सेवाओं की बहाली की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब मेंबर और नियोक्ताओं के लिए सभी ऑनलाइन सुविधाएं 3 जुलाई, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। संगठन ने बताया कि सिस्टम अपग्रेड का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सेवाएं फिलहाल बंद रखी गई हैं।