एलन मस्क का बड़ा ऐलान, अमेरिका के हर बच्चे को देंगे स्पेस-X का एक शेयर

साल 2002 में शुरू हुई स्पेस-X रॉकेट और अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक पर काम करती है।

कंपनी ने 12 जून को शेयर बाजार में पहली बार अपने शेयर उतारे और इस दौरान 85.7 अरब डॉलर जुटाए। इसके बाद कंपनी का बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गया।

स्पेस-X ने फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI का अधिग्रहण भी किया था। उस समय दोनों कंपनियों के संयुक्त कारोबार का मूल्य 1.25 लाख करोड़ डॉलर बताया गया था।