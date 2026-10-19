एंथ्रोपिक 5 प्रतिशत शेयर जनहित के कामों के लिए देगी

एंथ्रोपिक का बड़ा ऐलान, कंपनी जनहित के कामों में देगी अपने 5 प्रतिशत शेयर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 am Oct 19, 202609:45 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने 5 फीसदी शेयर जनहित के कामों के लिए बनाए जाने वाले एक फंड को देने का ऐलान किया है। इस फंड से गैर-लाभकारी संगठनों और AI के कारण रोजगार पर पड़ने वाले असर से निपटने की कोशिशों को मदद मिल सकती है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब कंपनी शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है और उसकी संभावित कीमत 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा आंकी जा रही है।