कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 103 डॉलर और WTI 90 डॉलर के करीब पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:05 am Oct 12, 202610:05 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज (12 अक्टूबर) गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के समझौते के दावे के बाद तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 1.65 प्रतिशत गिरकर 102.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत 1.92 प्रतिशत घटकर 90.09 डॉलर प्रति बैरल रह गई।