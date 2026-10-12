कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट 103 डॉलर और WTI 90 डॉलर के करीब पहुंचा
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज (12 अक्टूबर) गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के समझौते के दावे के बाद तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 1.65 प्रतिशत गिरकर 102.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड की कीमत 1.92 प्रतिशत घटकर 90.09 डॉलर प्रति बैरल रह गई।
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रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा संघर्षविराम का दावा
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का समझौता तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हैं। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश संघर्षविराम का समर्थन करता है और रूस को भी इसका पालन करना चाहिए।
इसके अलावा, अमेरिका के साथ बातचीत के बाद रूस से वैश्विक बाजार में डीजल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
#2
हूती हमलों के बाद ईरान ने सऊदी अरब से की बात
सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत की। इसमें क्षेत्र में हाल की घटनाओं और तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा हुई।
अल जजीरा के मुताबिक, अराघची ने सऊदी अरब और यमन के हूती समूह के बीच बातचीत शुरू कराने में मदद की पेशकश की थी। हालांकि, क्षेत्र में जारी तनाव से तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
#3
तूफान और मध्य पूर्व के तनाव से बढ़ सकती हैं कीमतें
तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद आगे उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के साथ तूफान इसाईस से भी आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। तूफान अमेरिकी खाड़ी तट के पास श्रेणी तीन तक मजबूत हो गया, जिसके चलते ऊर्जा कंपनियों को समुद्र में तेल उत्पादन घटाना पड़ा।
वहीं, सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर हूती मिसाइल हमलों की खबरों ने मध्य पूर्व में तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं।