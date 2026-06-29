अपडेटेड मारुति ब्रेजा 23 जुलाई को होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव

बदलाव

अंदर-बाहर क्या होगा नया?

नई मारुति ब्रेजा में नए डिजाइन वाले बंपर और लाइटिंग शामिल होगी। LED टेल लैंप्स को एक सेगमेंटेड बार से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि बड़ी विक्टोरिस SUV में देखा गया है। गाड़ी में नए 4-स्पोक अलॉय व्हील डिजाइन भी मिल सकता है। केबिन में नए ट्रिम मटीरियल और कलर स्कीम को छोड़कर ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसमें 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और एम्बिएंट लाइटिंग की सुविधा मिल सकती है।