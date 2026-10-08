सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हूतियों का ड्रोन और मिसाइल हमला

सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हूतियों का ड्रोन और मिसाइल हमला, 3 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:34 pm Oct 08, 202612:34 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि हूतियों ने 2 हवाई अड्डों पर हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि हमला अभा और किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए थे। अभा हवाई अड्डे पर मिस्र और अल्जीरियाई नागरिक की मौत हो गई, जबकि रियाद हवाई अड्डे पर एक सूडानी नागरिक की मौत हुई है।