रूस ने साइबेरिया में प्लेग से किया इनकार, WHO ने अज्ञात निमोनिया की जानकारी मांगी

घेब्रेयेसस ने एक्स पर अपने बयान में लिखा, "WHO रूस में इर्कुत्स्क एंटीप्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक प्रयोगशाला कर्मी की मौत पर नजर रखे है। गंभीर निमोनिया के कारण 2 अक्टूबर को व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई थी। पहले लैब में गलती से संपर्क के बाद उसे न्यूमोनिक प्लेग बताया जा रहा था।"

उन्होंने बताया कि जब WHO ने अपील की तो रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इर्कुत्स्क में प्लेग का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।