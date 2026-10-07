अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण खो दिया है

अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा- ईरान ने होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण खोया, समुद्री मार्ग खुला है

लेखन गजेंद्र 07:08 pm Oct 07, 202607:08 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को दावा किया कि ईरान का अब होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है और तेल परिवहन के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग खुला हुआ है। एथेंस की यात्रा के दौरान रुबियो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल की आवाजाही संघर्ष शुरू होने से पहले के स्तर के करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था पतन की ओर है।