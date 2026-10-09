अमेरिका ने ईरान संग व्यापार पर मुंबई की 2 कंपनियों और 5 भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका ने ईरान संग व्यापार पर मुंबई की 2 कंपनियों और 5 भारतीयों पर प्रतिबंध लगाया

लेखन गजेंद्र 09:38 am Oct 09, 202609:38 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने मुंबई में स्थित 2 कंपनियों और 5 भारतीय नागरिकों पर ईरान के साथ तेल व्यापार करने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए SSPL सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और समुद्र मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को निशाना बनाया है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई तेहरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत की है, जिससे ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके।