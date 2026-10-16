अमेरिका के प्राथमिक स्कूल में 16 वर्षीय छात्र ने सामूहिक गोलीबारी की

अमेरिका के प्राथमिक स्कूल में 16 वर्षीय छात्र ने सामूहिक गोलीबारी की, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:09 am Oct 16, 202610:09 am

क्या है खबर?

अमेरिका के ओरेगन राज्य में गुरुवार को एक प्राथमिक स्कूल में सामूहिक गोलीबारी घटना सामने आई है। यहां के बेंड स्थित सिल्वर रेल एलीमेंट्री स्कूल में एक 16 वर्षीय किशोर ने 3 बच्चों और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बच्चों की उम्र 5, 8 और 11 साल थी। हमलावर किशोर को भी एक व्यक्ति ने गोली मारकर ढेर कर दिया। व्यक्ति बाहरी बताया जा रहा है, जो हमलावर का पीछा करते हुए स्कूल में घुसा था।