अमेरिका के जॉर्जिया में रोलरकोस्टर झूले से गिरकर एक की मौत, कई घायल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्यक्ति झूले से गिरकर अलग-अलग जगह टकराकर एक घर की छत पर गिरा था। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

हादसे के बा दसिक्स फ्लैग्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि 6 अन्य सिक्स फ्लैग्स में स्थित 9 रोलर कोस्टर को अत्यधिक सावधानी बरतते हुए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

हादसे के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें लोगों को झूले से उतारा जा रहा है।