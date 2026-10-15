अमेरिका कर सकता है ईरान के खिलाफ 'MOAB' बम का उपयोग, जानिए क्या है ये

इराक युद्ध के दौरान विकसित MOAB एक वायु विस्फोट प्रकार का युद्धक हथियार है, जो जमीन पर गिरने से पहले फट जाता है और चारों ओर से विशाल विस्फोटक फैलाता है।

इसे GBU-43/B मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बम, MOAB या "बमों की जननी" कहा गया है। यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम है। इसका वजन 21,600 पाउंड है।

ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2017 में अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर MOAB बम गिराने की अनुमति दी थी।