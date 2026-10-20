डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हिंसा को लेकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आलोचना की

ट्रंप ने फ्रांस हिंसा पर मैक्रों की आलोचना की, कहा- पेरिस मुस्लिम शहर बनने जा रहा

लेखन गजेंद्र 09:17 am Oct 20, 202609:17 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में जगह-जगह हो रहे हिंसक विरोध-प्रदर्शन के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को निशाने पर लिया है। उन्होंने मैक्रों की आव्रजन नीतियों को दोषी ठहराया और दावा किया कि अगर आव्रजन पर उनकी सलाह मानी गई होती तो इस अशांति से बचा जा सकता था। ट्रंप ने यहां तक कहा कि प्रवासियों ने फ्रांसीसी राजधानी की जनसांख्यिकी को काफी हद तक बदला है और पेरिस बहुत जल्द मुस्लिम शहर बनने जा रहा है।