रियाद में हवाई अड्डे पर हुए हमले का CCTV फुटेज सामने आया, दिखा भयावह विस्फोट

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए भीषण हमले में 13 लोग मारे गए हैं। इनमें एक भारतीय भी शामिल है, जो अपने परिवार के साथ मदीना जा रहे थे।

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। हमले में 380 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मृतक के शव को भारत लाने की तैयारी की जा रही है।

भारत ने हमले की निंदा की है। इससे पहले भी हूती ने हवाई अड्डे पर 2 हमले किए थे।