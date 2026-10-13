रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 17 तक बंद (फाइल तस्वीर)

रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 17 तक बंद, कई एयरलाइंस ने उड़ान रद्द की

लेखन गजेंद्र 02:31 pm Oct 13, 202602:31 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हूती हमले के बाद शनिवार 17 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, अमीरात, एतिहाद, फ्लाईदुबई, एयर अरबिया और कतर एयरवेज ने रियाद, दम्माम और सऊदी अरब के अन्य शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द या स्थगित कर दी हैं। लुफ्थांसा ग्रुप, एयर फ्रांस-केएलएम और डेल्टा ने भी अपनी योजनाओं में बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने भी उड़ानें रद्द की हैं।