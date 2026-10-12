ओमान तट के पास सोहार बंदरगाह पर एक टैंकर पर ड्रोन हमला

ओमान तट के पास सोहार बंदरगाह पर एक टैंकर पर ड्रोन हमला, 2 भारतीय नाविक लापता

लेखन गजेंद्र 10:38 am Oct 12, 202610:38 am

क्या है खबर?

ओमान के तट के पास सोहार बंदरगाह में निकारागुआ के ध्वज वाले टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर अचानक ड्रोन हमला हुआ, जिससे जहाज पर आग लग गई। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने इसकी पुष्टि की। घटना के समय जहाज पर भारतीय चालक दल के 11 सदस्य सवार थे, जिसमें 9 को बचा लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं, जबकि 2 लापता हैं। लापता कर्मियों का पता लगाने के लिए खोज-बचाव अभियान जारी है।