नेतन्याहू ने ट्रंप के बाद अमेरिका से खतरा बताया, भारत-लैटिन अमेरिका देशों से गठबंधन का आह्वान

नेतन्याहू ने सुरक्षा नीति प्रस्तुत कर कहा कि इजरायल को ट्रंप के कार्यकाल का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का निर्माण करने के लिए करना चाहिए।

उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण साझेदार और ब्राजील सहित लैटिन अमेरिका में संभावित राजनीतिक परिवर्तनों को इजरायल के सहयोगी नेटवर्क का विस्तार करने के अवसरों के रूप में इंगित किया।

उन्होंने ऐसी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो इजरायल को दुनिया के लिए मूल्यवान बना सकें।