किम जोंग उन ने किया अमेरिका तक मार करने वाली 'ह्वासोंग-20' मिसाइल का प्रदर्शन

शिन ने कहा, "यह प्रदर्शनी किम के रक्षा विज्ञान विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों को उजागर करने के उद्देश्य से बनाई गई प्रतीत होती है। इससे ऐसा लगता है मानो यह उत्तर कोरिया-अमेरिका शिखर सम्मेलन से पहले रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रचार का एक प्रयास हो।"

विश्लेषकों ने कहा कि यह संग्रहालय किम द्वारा उत्तर कोरिया के हथियारों के प्रदर्शन को शासन की सैन्य उपलब्धियों के स्थायी प्रतीकों के रूप में स्थापित करने का प्रयास है।