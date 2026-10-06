फ्लाईदुबई के हीरो कैप्टन स्मित मच्छार के सिर पर गहरी चोट, आपातकालीन सर्जरी हुई

करीब 150 इजरायली यात्रियों वाले विमान से आपातकालीन संदेश मिलने के बाद न केवल इजरायल ने बल्कि सऊदी अरब ने भी अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। हालांकि, उनकी जरूरत नहीं पड़ी।

उड़ान के ओमानी सह-पायलट हमाम अल-हम्मानी के चाकू हमले से घायल होने के बाद कैप्टन स्मित मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू कर लिया।

इससे बड़ी घटना रुक गई। अल-हम्मामी UAE पुलिस की हिरासत में है।