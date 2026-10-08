दुबई के अस्पताल में भर्ती फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की सेहत में सुधार

मच्छार को सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने कॉकपिट के अंदर क्रैश कुल्हाड़ी से मारा था, जो सीधे सिर में लगा और उनके सिर पर फ्रैक्चर हो गया।

घटना के समय वह कॉकपिट के फर्श पर पड़े दिखे थे और उनका शरीर खून से लथपथ था। उनको विमान के सऊदी अरब में लैंडिंग के बाद तबुक के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

यहां से एक दिन बाद उनको एयरलिफ्ट करके अबू धाबी लाया गया। यहां मच्छार की आपातकालीन सर्जरी हुई थी।