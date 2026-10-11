बाढ़ के बाद नदी में जमा गाद और पानी

नेपाल में फिर अचानक आई बाढ़: कई पुल और घर बहे, 40 लापता

लेखन आबिद खान 11:42 am Oct 11, 202611:42 am

क्या है खबर?

आज सुबह नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ आने से कई घर बह गए। वहीं, कालीगंडकी नदी से जुड़ी एक अलग घटना में 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गोरखा के चूमनुबरी ग्रामीण नगरपालिका में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का रास्ता रुक गया। इसके बाद इकट्ठे हुए पानी ने रास्ता तोड़ दिया, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इससे अलग-अलग इलाकों में कम से कम 40 घर बह गए।