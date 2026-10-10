UAE तट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, चालक दल में शामिल 22 भारतीय सुरक्षित
क्या है खबर?
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह तट से लगभग 45 समुद्री मील दूर पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के सुपरटैंकर 'MT जेम नंबर 2' पर कई अज्ञात ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इससे जहाज में भीषण आग लग गई। हालांकि, टैंकर पर सवार सभी 22 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इसकी पुष्टि की है।
हमला
कैसे हुआ यह पूरा हमला?
ओमान की खाड़ी से गुजर रहे इस सुपरटैंकर को लगातार 2 आत्मघाती ड्रोनों और एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया।
हमले के वक्त जहाज कुवैत से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। आग लगने के तुरंत बाद UAE की तटीय सुरक्षा और भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी 22 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया।
जहाज में शारजाह तट पर लंगर में डालकर आग बुझाने और तेल रिसाव को रोकने का काम जारी है।
बयान
केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने क्या दिया बयान?
भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा, "हम खाड़ी क्षेत्र में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले के बाद से लगातार UAE के अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं। मुझे देश को यह बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि जहाज पर मौजूद सभी 22 भारतीय चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता नाविकों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाना है।"
चेतावनी
ईरान ने जारी की सैन्य चेतावनी
इस हमले के बाद क्षेत्र में स्थिति और गंभीर हो गई है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम इरानी ने चेतावनी भरा बयान जारी किया है।
उन्होंने कहा, "होर्मूज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर कोई भी बाहरी या पश्चिमी नौसैनिक जहाजों की उपस्थिति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस क्षेत्र में हमारे वाणिज्यिक जहाजों या तेल टैंकरों पर कोई और खतरा मंडराता है, तो ईरान इस पूरे वैश्विक समुद्री व्यापारिक मार्ग को पूरी तरह से बंद कर देगा।"