UAE तट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ है

UAE तट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, चालक दल में शामिल 22 भारतीय सुरक्षित

लेखन भारत शर्मा 12:33 pm Oct 10, 202612:33 pm

क्या है खबर?

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह तट से लगभग 45 समुद्री मील दूर पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के सुपरटैंकर 'MT जेम नंबर 2' पर कई अज्ञात ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इससे जहाज में भीषण आग लग गई। हालांकि, टैंकर पर सवार सभी 22 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इसकी पुष्टि की है।