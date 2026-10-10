ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी बना था फ्लाईदुबई विमान का हमलावर सहायक पायलट हमाम अल-हम्मामी

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी बना था फ्लाईदुबई विमान का हमलावर सहायक पायलट

लेखन भारत शर्मा 01:04 pm Oct 10, 202601:04 pm

क्या है खबर?

फ्लाईदुबई विमान के कप्तान स्मित मच्छार पर जानलेवा हमला कर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने वाले ओमान के सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। UAE अधिकारियों के अनुसार, हम्मामी का आतंकवाद और चरमपंथ की तरफ झुकाव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ था। वह इजरायल में 9/11 की तर्ज पर भीषण आत्मघाती हमला करना चाहता था। इस पूरी खबर जानते हैं।