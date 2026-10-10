ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी बना था फ्लाईदुबई विमान का हमलावर सहायक पायलट
क्या है खबर?
फ्लाईदुबई विमान के कप्तान स्मित मच्छार पर जानलेवा हमला कर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने वाले ओमान के सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। UAE अधिकारियों के अनुसार, हम्मामी का आतंकवाद और चरमपंथ की तरफ झुकाव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ था। वह इजरायल में 9/11 की तर्ज पर भीषण आत्मघाती हमला करना चाहता था। इस पूरी खबर जानते हैं।
सफर
सिडनी में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथ का सफर
सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक, हम्मामी साल 2017 से 2021 के बीच विमानन की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहा था। इस दौरान ही वह प्रतिबंधित चरमपंथी वेबसाइटों और अल कायदा के प्रचारकों के संपर्क में आ गया था।
जांचकर्ताओं ने पाया कि सिडनी में उसके अपार्टमेंट से मिले डिजिटल दस्तावेजों में इजरायली शहरों के नक्शे और हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी गुप्त सामग्रियां मौजूद थीं।
साजिश
इजरायल के हवाई अड्डे को उड़ाने की थी साजिश
पूछताछ में हम्मामी ने स्वीकार किया कि उसका अंतिम मकसद फ्लाईदुबई की उड़ान संख्या 1073 को इजरायल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की मुख्य टर्मिनल इमारत या वहां खड़े अन्य विमानों से टकराना था।
वह विमान में सवार 170 से अधिक यात्रियों के साथ खुद को उड़ाकर एक बड़ा शहीद बनना चाहता था।
खुशकिस्मती से घायल होने के बावजूद कप्तान मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया।
प्रतिक्रिया
संयुक्त जांच एजेंसियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया
UAE के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के संयुक्त सुरक्षा पैनल ने कहा, "यह मामला अकेले काम करने वाले कट्टरपंथ का एक गंभीर उदाहरण है। अपराधी ने ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाए रखा और धीरे-धीरे इस आत्मघाती हमले की रूपरेखा तैयार की।"
एजेंसी ने कहा, "हम वैश्विक विमानन सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों (ASIO) के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं।"