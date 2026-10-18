कनाडा के अल्बर्टा स्थित CFB वेनराइट अड्डे पर भीषण आग लग गई है

कनाडा के सैन्य अड्डे में लगी भीषण आग, कई सैनिकों की मौत की आशंका

लेखन आबिद खान 11:02 am Oct 18, 202611:02 am

क्या है खबर?

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित सैन्य अड्डे CFB वेनराइट में शनिवार को भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की सटीक संख्या अभी जारी नहीं की है। कनाडा के रक्षा मंत्री डेविड मैकगिन्टी ने कहा कि घटना में कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है।