दुनिया के 2 सबसे बुजुर्ग पुरुषों का जन्मदिन

दुनिया के 2 सबसे बुजुर्ग पुरुषों का एक साथ होता है जन्मदिन, एक-दूसरे को भेजे कार्ड

लेखन सयाली 11:21 am Oct 06, 202611:21 am

क्या है खबर?

ब्राजील के रहने वाले जोआओ मारिन्हो नेटो दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के केन वीक्स दूसरे सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं। बीते सोमवार को दोनों के जीवन का सबसे खास दिन एक साथ पड़ा। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का जन्मदिन एक साथ होता है। सोमवार को नेटो 114 और वीक्स 113 साल के हो गए, जिसकी खुशी में दोनों ने एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई देने वाले कार्ड भेजे।