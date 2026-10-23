अब तक प्रकाशित सबसे बड़ी कॉमिक बुक

न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक बुक, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 10:44 am Oct 23, 202610:44 am

क्या है खबर?

दुनियाभर में कॉमिक बुक्स पढ़ने का चलन सालों से रहा है, फिर चाहे वे मार्वल की हों या किसी खास सुपरहीरो की। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा कि किसी का कॉमिक बुक का क्रेज इतना बढ़ जाएगा कि वह एक विशाल कॉमिक बुक प्रकाशित करवाएंगे? ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क में हुआ है। यहां 'वीफ्रेंड्स कॉमिक बुक' की 'जेंटल जायंट' नाम की कॉमिक बुक अब तक प्रकाशित की गई दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक बुक बन गई है।