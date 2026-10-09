इटली के इस गांव की महिलाएं जीती हैं असाधारण रूप से लंबी जिंदगी

शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के महामारी-विशेषज्ञ एस जे ओल्शंस्की इस अध्ययन के सह-लेखक हैं। उन्होंने बताया, "हमें लगता है कि यह दुनिया में महिलाओं की सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाली आबादी है।"

वैसे तो बोलोटाना के पुरुषों की उम्र भी लंबी होती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में यह काफी कम है। यहां 70 साल का पुरुष ज्यादा से ज्यादा 16.02 साल और जी सकता है, जो इटली के राष्ट्रीय औसत (15.48 साल) की तुलना में थोड़ा ज्यादा है।