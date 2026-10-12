व्हीलचेयर पर महिला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

व्हीलचेयर के सहारे महिला ने पूरी की मैराथन, तोड़ा अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 10:22 am Oct 12, 202610:22 am

क्या है खबर?

जो लोग व्हीलचेयर के सहारे होते हैं, वे शायद ही अपने रोजमर्रा के बड़े काम खुद कर पाते हैं। हालांकि, कुछ लोगों का जज्बा ऐसा होता है कि वे व्हीलचेयर को अपने लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनने देते, बल्कि उसके साथ ही कमाल कर दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ कैथरीन डेबर्नर ने कर दिखाया। उन्होंने सबको तब चौका दिया, जब उन्होंने 'बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन' में अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और फिर शीर्ष पर आईं।