छात्रों ने 4X4X4 रुबिकस क्युब को 9.8 सेकंड में हल करने के लिए बना डाला रोबोट

चारों छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को 4 मुख्य हिस्सों में बांट लिया। केलेब ने मैकेनिकल डिजाइनिंग, जोहान ने इलेक्ट्रिकल और मोटर कंट्रोल, हेडन ने कंप्यूटर विजन और मैज ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम संभाला।

छात्रों के मुताबिक, रोबोट में 4 कैमरे लगे हैं, जिससे वह क्यूब को देखता है और पता लगाता है कि अलग-अलग रंग कहां-कहां हैं। इसके बाद, यह जानकारी एक ओपन-सोर्स एल्गोरिदम में डाली जाती है, जो क्यूब को सुलझाने के लिए जरूरी चालें तय करता है।