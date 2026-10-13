पंजाबी व्यक्ति ने दुबई में जीती लॉटरी (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्सेल)

दुबई में ट्रक चलाने वाले पंजाबी व्यक्ति की चमकी किस्मत, जीती 1.3 करोड़ रुपये की लॉटरी

लेखन सयाली 10:43 am Oct 13, 202610:43 am

क्या है खबर?

18 सालों से दुबई में रहकर ट्रक चलाने वाले एक पंजाबी व्यक्ति की किस्मत चमक गई है। दरअसल, इस व्यक्ति ने अबू धाबी बिग टिकट के एक ड्रॉ में 1.3 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली है। व्यक्ति का नाम कुलवंत सिंह है, जिन्होनें अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर यह लॉटरी जीती है। सालों तक किस्मत आजमाने के बाद आखिरकार उन्हें फल मिल ही गया। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।