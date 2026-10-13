10 रुपये के सिक्के जमाकर खरीदी एक्टिवा

3 सालों तक जमा किए 10 के सिक्कों की पोटली लेकर शोरूम पहुंचा व्यक्ति, खरीदी स्कूटी

लेखन सयाली 03:58 pm Oct 13, 202603:58 pm

क्या है खबर?

गाड़ी लेना हर किसी का सपना होता है, जिसके लिए लोग सालों तक पैसे जोड़ते हैं। हालांकि, तेलंगाना के एक व्यक्ति ने पाई-पाई जोड़कर अपने गाड़ी खरीदने के सपने को पूरा कर दिखाया है। दरअसल, इस व्यक्ति ने 3 सालों तक 10 रुपये के सिक्के जमा किए। इन सिक्कों को जोड़-जोड़ कर उनके पास इतनी रकम जमा हो गई कि वह सीधे गाड़ी के शोरूम गए और अपने सपनों की नई एक्टिवा स्कूटी खरीदकर घर ले आए।