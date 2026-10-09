मुंबई में रहने वाली जापानी महिला ने की भारत की तारीफ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hikarusan.india)

8 महीने से मुंबई में रह रही यह जापानी महिला, बोलीं- भारत ने मुझे बदल दिया

लेखन सयाली 06:20 pm Oct 09, 202606:20 pm

क्या है खबर?

भारत दुनियाभर में अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इससे आकर्षित हो कर हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। इनमें से कुछ यहां आने के बाद यहीं के हो कर रह जाते हैं। ऐसे लोगों में से एक हैं जापान की हिकारू-सान, जो पिछले 8 महीने से मुंबई में रह रही हैं। उन्होंने वीडियो साझा करके भारत की तारीफ की है और कहा है कि इस देश ने उनके जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया है।