महिला डाइवर का नया विश्व रिकॉर्ड

हंगरी की महिला गोताखोर ने रचा इतिहास, 350 फीट गहरा गोता लगाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 10:29 am Oct 11, 202610:29 am

क्या है खबर?

डाइविंग का मतलब होता है सिर के बल पानी में कूदना, सांस लेने के उपकरण के साथ पानी के नीचे घूमना या अचानक तेजी से पानी में कूदना। यह एक तरह की रोमांचक गतिविधि है, जिसे करने के लिए साहस और कौशल की जरूरत होती है। अब हंगरी की एक महिला ने इस एडवेंचर स्पोर्ट के जरिए अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लिया है। उन्होंने पानी में 350 फुट (108 मीटर) गोता लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।