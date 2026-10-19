पूर्व MMA फाइटर ने बनाया एक घंटे में सबसे ज्यादा चिन-अप्स करने का विश्व रिकॉर्ड

डेमियन ने बीबीसी को बताया, "2018 में मैंने पहली बार 24 घंटों में सबसे ज्यादा चिन-अप्स करने की कोशिश की और चोट लगने से मेरी कुछ कोशिशें नाकाम रहीं।"

उन्हें मांसपेशियों का फटना और अत्यधिक गर्मी से शरीर का निढाल हो जाना जैसी परेशानियां झेलनी पड़ीं। हालांकि, डेमियन का कहना है कि MMA की वास्तविकताओं के सामने ये परेशानियां मायने नहीं रखतीं।

असफल कोशिश के बाद, उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी और अपना ध्यान एक घंटे के लक्ष्य पर केंद्रित किया।