हिमस्खलन के बाद अलास्का की कड़ाके की ठंड में 50 घंटे अकेला रहा कुत्ता, ऐसे ढूंढा

घायल पर्वतारोहियों में से एक का नाम ब्रायन था, जिनकी प्रेमिका लॉरेन पैडावर ने लू-लू को खोजने की पहल की। लॉरेन खुद खोज में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन उन्होंने लू-लू की तलाश के लिए स्थानीय बचाव संगठनों और हाइकिंग समूहों से संपर्क किया।

अभियान में 20 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए, जिनमें एक कुत्ता भी था। लॉरेन ने कहा, "मैं हार तभी मानना ​​चाहती थी, जब मुझे पता हो कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है।"