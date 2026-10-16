यहूदी पेंटिंग की नीलामी (तस्वीर: क्रिस्टीज)

नाजियों ने लूटी थी जो यहूदी पेंटिंग, 398 करोड़ रुपये में हुई उसकी नीलामी

लेखन सयाली 10:42 am Oct 16, 202610:42 am

क्या है खबर?

एम्स्टर्डम में एक यहूदी परिवार से लूटी गई वासिली कैंडिंस्की की एक पेंटिंग लंदन के 'क्रिस्टीज' में 398 करोड़ रुपये की कीमत पर बिकी है। इस पेंटिंग का नाम 'दास बंटे लेबेन (यानि रंगीन जीवन)' है, जिसे 1907 में पेरिस में रूप दिया गया था। यह पेंटिंग न केवल एक खूबसूरत रचना के रूप में देखी जा रही है, बल्कि इसे ऐतिहासिक कलाकृति के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।