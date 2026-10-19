अमर द्वारा बनाई गई पेंटिंग (तस्वीर: गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स)

व्यक्ति ने मिर्च और हल्दी से बनाई सबसे बड़ी मसाला पेंटिंग, गिनीज में दर्ज रिकॉर्ड

लेखन अंजली 05:03 pm Oct 19, 202605:03 pm

क्या है खबर?

लोग अपने हुनर और रचनात्मकता के जरिए ऐसी अनोखी और शानदार पेंटिंग बना देते हैं, जो किसी का भी ध्यान खींच सकती है क्योंकि कलाकार अपनी कल्पना और सोच को एक जीवंत रूप दे देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हल्दी और मिर्च पाउडर से सबसे बड़ी मसाला पेंटिंग बनाकर अपनी मातृभूमि को श्रद्धांजलि दी है और गिनीज बुक में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है।