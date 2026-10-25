क्या IPL 2027 में खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी? संन्यास की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी 

बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर इवेंट के दौरान, उनके भविष्य को लेकर सवाल फिर से चर्चा में आ गया।

धोनी ने कहा कि उन्हें कुछ टेस्ट से गुजरना होगा, जिससे पता चलेगा कि क्या वह CSK के लिए एक और सीजन खेल सकते हैं या नहीं।

ANI के अनुसार, धोनी ने कहा, "मुझे कुछ टेस्ट कराना होगा। आपको मुझे रिपोर्ट देनी होगी, जिसे देखने के बाद दिसंबर से पहले तय करूंगा कि एक और सीजन खेलने के लिए कितना फिट हूं।"