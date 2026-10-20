विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स

क्रिकइंफो के अनुसार, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों की 36 पारियों में कोहली ने 57.48 की शानदार औसत से 1,897 रन बनाए हैं।

वह ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (1,971) को पीछे छोड़कर कीवी टीम के खिलाफ वनडे वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं।

इसी तरह कोहली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2,000 वनडे रन भी पूरे कर सकते हैं। इससे पहले वह वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ यह कमाल कर चुके हैं।