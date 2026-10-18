भारतीय टीम ने बनाया सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया

लेखन अंकित पसबोला 03:08 pm Oct 18, 202603:08 pm

क्या है खबर?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। बेंगलुरु में होने वाला निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। एक समय बारिश के खलल के बीच मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें भारत ने 7.4 ओवर में 118/5 रन बनाए थे। इसके बाद निरंतर बारिश के बीच मैच रद्द कर दिया गया। इस मैच में भारतीय टीम ने अपने सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा।