भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया
क्या है खबर?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। बेंगलुरु में होने वाला निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। एक समय बारिश के खलल के बीच मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें भारत ने 7.4 ओवर में 118/5 रन बनाए थे। इसके बाद निरंतर बारिश के बीच मैच रद्द कर दिया गया। इस मैच में भारतीय टीम ने अपने सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा।
भारत
ऐसी रही भारत की पारी
भारत से अभिषेक शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। उनके जल्दी आउट होने के बाद ईशान किशन ने सिर्फ 10 गेंदों में 30 रन की तेज पारी खेली।
संजू सैमसन (7 गेंदों में 16 रन) और नमन धीर (6 गेंदों में नाबाद 24 रन) की तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने 6.4 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया।
बारिश के कारण मैच रुकने तक भारत का स्कोर 7.4 ओवर में 118/5 रन था।
रिकॉर्ड
भारत ने सिर्फ 2.5 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए
भारत ने सिर्फ 2.5 ओवर में 50 रन का आंकड़ा छू लिया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का अब तक का सबसे तेज 50 रन का स्कोर है।
भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड इसी सीरीज के दौरान हैदराबाद में बना था। तब भारत ने 3 ओवर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 रन बनाए थे।
इस सूची में अन्य सबसे तेज 50 रन गुवाहाटी में न्यूजीलैंड (3.1 ओवर) के खिलाफ और निशिन में पाकिस्तान (3.2 ओवर) के खिलाफ आए हैं।