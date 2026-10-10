टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय कप्तानों के नेतृत्व में 200+ बनाने के बावजूद 2 बार हारी टीम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली। इस मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने पहले खेलते हुए 249/5 का स्कोर बनाया था। इस विशाल लक्ष्य का भारतीय गेंदबाज बचाव नहीं कर सके। इसके साथ ही अय्यर भारत के दूसरे ऐसे कप्तान बने, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम 200+ रन बनाने के बावजूद 2 बार हारी है। आइए इस बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (2 बार)
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 4 मैचों में 200+ रन बनाकर जीत दर्ज की है और 2 मैचों में हार झेली है।
2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए मैच में भारत ने 208/6 का स्कोर बनाया था। कंगारू टीम ने इस लक्ष्य को हासिल किया था।
इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने हैमिलटन में खेले गए मैच में 212/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम 208/6 का स्कोर ही बना सकी थी।
#2
श्रेयस अय्यर (2 बार)
रांची में खेले गए मैच से पहले भी अय्यर की कप्तानी में खेलते हुए भारत को 200+ बनाने के बावजूद हार मिली है।
अय्यर की कप्तानी में इसी साल साउथहैम्पटन में खेले गए मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 56 रन से हार मिली थी।
उस मैच में इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 257/3 का स्कोर बनाया था।
इसके जवाब में भारतीय टीम 201/8 का स्कोर ही बना सकी थी।