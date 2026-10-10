टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय कप्तानों के नेतृत्व में 200+ बनाने के बावजूद 2 बार हारी टीम

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 4 मैचों में 200+ रन बनाकर जीत दर्ज की है और 2 मैचों में हार झेली है।

2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए मैच में भारत ने 208/6 का स्कोर बनाया था। कंगारू टीम ने इस लक्ष्य को हासिल किया था।

इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने हैमिलटन में खेले गए मैच में 212/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम 208/6 का स्कोर ही बना सकी थी।