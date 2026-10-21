स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों के खिलाफ 1,000+ रन बनाए 

स्मिथ ने अपने सर्वाधिक रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।

एशेज सीरीज में उनका बल्ला खूब चलता है। इंग्लिश टीम के विरुद्ध उन्होंने 41 टेस्ट की 74 पारियों में 56.10 की औसत के साथ 3,703 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 13 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं।

इस दौरान 239 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। वह एशेज सीरीज में डॉन ब्रैडमैन (5,028) के बाद दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।