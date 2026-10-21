स्टीव स्मिथ 11,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स

स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2010 में किया था।

वह अब तक 127 मैचों की 226 पारियों में लगभग 55 की औसत से 11,000 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 45 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 239 रन का रहा है। वह 11 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं।

उन्होंने अपने करियर में सर्वाधिक रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।